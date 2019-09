Boeren met spandoek naar Den Haag: "Wij zijn des kegels"

Den Haag is gekkenwerk

"Aan de ene kant is het gekkenwerk om helemaal naar Den Haag te rijden met de trekker", zegt Romke, terwijl hij de kwast over het doek laat gaan. "Maar wij willen ook een signaal afgeven dat wij de moeite nemen om er helemaal heen te gaan." Volgens De Jong zorgt dat ervoor dat de sector serieus genomen wordt. "Dat is nu helemaal niet zo. De mensen in de stad maken de regels, terwijl zij ver van het platteland af staan. Ze hebben geen idee wat wij doen."

Niet de enige

Romke is niet de enige die maandagavond richting de politieke hoofdstad gaat. "Wij gaan vanavond met een stuk of honderd boeren weg, hoop ik. Dan maak je de boodschap echt duidelijk. Als wij dat uit alle hoeken van het land doen, laten wij wel een punt zien dat we ons sterk maken en dat het om ons gaat."