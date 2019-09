GGD: Geen gezondheidsrisico omwonenden metaalhandel en ecopark

Actuele waarnemingen

De partij Heerenveen Lokaal trok vorige maand aan de bel over de situatie. Ze zijn ongerust en die onrust neemt dit rapport niet weg. Age Hartsuiker van de partij: "We zijn blij met dit met dit rapport, maar het is gebaseerd op oude waarnemingen. We willen een vervolgonderzoek als de bedrijven ook daadwerkelijk in bedrijf zijn, dus met actuele waarnemingen. We kunnen ons goed voorstellen dat mensen ongerust zijn als ze stofwolken zien die metaal kunnen bevatten."

"FUMO heeft gefaald"

Hartsuiker: "Het milieu is het gesprek van de dag. Als er ergens fijnstof zit, wordt snel actie ondernomen. De FUMO moet dergelijke zaken controleren en de gemeenten daarvan op de hoogte brengen." Hij vindt dat de FUMO transparanter had moeten zijn. "De FUMO heeft hierin gefaald."