Sportcast: "Ik heb een voorkeur voor geen penalty voor VVV"

SC Heerenveen won met 3-0 van VVV-Venlo. Roelof de Vries vond het spel van de Friezen niet echt geweldig: "Heerenveen was wel beter dan VVV, maar het was niet echt goed." VVV kreeg halverwege de eerste helft een strafschop. Volgens Erwin Zeinstra is het lastig te zeggen of dat terecht was: "Er is contact, dus je kunt hem geven, maar als ik het zo bekijk, heb ik een voorkeur voor geen penalty."