Politie vindt jonge katten in de kliko in Kootstertille

Twee van de drie katten zijn door de politie in veiligheid gebracht, maar een derde is weggevlucht en loopt waarschijnlijk nog in de omgeving rond, samen met de moeder. Toen de jonge katten werden ontdekt zat de moederpoes nog naast de klikobak te waken. In de buurt van dezelfde afvalcontainer werden ook drie dode zebravinken gevonden.

De politie vraagt mensen die wat gezien hebben, of hier meer over weten om contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.