Tiny Houses worden steeds populairder, maar hoeveel zijn er nu echt in Fryslân?

In sommige Friese gemeenten is wel interesse om kleine woningen te bouwen. In Achtkarspelen bijvoorbeeld hebben geïnteresseerden een aanvraag ingediend. De gemeenteraad moet daar echter nog een besluit over nemen.

Ook in de gemeente Heerenveen is belangstelling. De gemeente is daar nog in gesprek met initiatiefnemers. Het is onduidelijk of dat ook zal gaan leiden tot concrete plannen voor de bouw van 'tiny houses'. Hetzelfde geldt voor Harlingen. In die gemeente wordt binnenkort ook gesproken over kleine woningen en over waar die dan zouden moeten komen te staan.

Meeste gemeenten niet

In het grootste deel van de Friese gemeenten staan echter geen 'tiny houses'. Er zijn in die gemeenten voorlopig ook geen plannen of aanvragen. Het gaat om Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Ooststellingwerf, Vlieland, Noardeast-Fryslân, Opsterland, Schiermonnikoog, Terschelling, Smallingerland, Waadhoeke en Weststellingwerf.

Verschillende gemeenten geven wel aan het onderwerp mee te nemen in de woonvisies die ze aan het ontwikkelen zijn. In Noardeast-Fryslân is vorig jaar ook een bijeenkomst geweest om te peilen of mensen interesse zouden hebben in 'tiny houses'. Volgens de gemeente was daar toen echter geen interesse in.