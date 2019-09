Douwe Amels wil nieuw PR springen op WK atletiek in Doha

Hoogspringer Douwe Amels uit Drachten komt dinsdag in actie op het WK atletiek in Doha (Qatar). Amels probeert zich dan te kwalificeren voor de hoogspringfinale van vrijdag. In totaal doen er 32 hoogspringers mee aan het wereldkampioenschap. Om de finale te halen moet Amels 2.31 meter springen of bij de beste 12 atleten zitten.