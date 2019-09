Saterfries: de taal die bijna uitgestorven is

Het Saterfries wordt zo erg bedreigd dat het in het Guinness Book of Records staat als 'kleinste taal van Europa'. Bij NHL Stenden in Leeuwarden kunnen mensen die mee willen helpen om de taal te behouden een cursus volgen. De cursus is aanvang 2019 begonnen, en gaat over de taal, cultuur en geschiedenis van Saterland. In het eerste jaar waren er vijftien deelnemers. Zij kwamen met name van de opleidingen Duits en Nederlands aan de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.

Geïsoleerd

De regio Saterland was eeuwenlang geïsoleerd geweest. Het was een zandgebied middenin het moeras. In de lente, zomer en herfst was het gebied alleen per boot bereikbaar. In de winter waren mensen afhankelijk van sterk ijs, om bij Saterland te komen. Dat heeft er wel voor gezorgd dat de taal eeuwenlang bewaard kon blijven. Het werd minder beïnvloed door bijvoorbeeld het Duits, dan andere talen.