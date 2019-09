Miedloane in De Westereen blijft met de spits open

Het besluit om de weg af te sluiten was genomen omdat de verkeersdruk op de weg na de opstelling van de Centrale As was verdubbeld. De inwoners van De Westereen waren het er echter voor een groot gedeelte niet mee eens. Ook de politie stond negatief tegenover het plan.

De verkeersveiligheid van de weg zal nu opnieuw worden bekeken door de gemeente, in samenwerking met de omwoners, de provincie en andere belanghebbenden. Een mogelijke oplossing zou een herinrichting van de Miedloane zijn.