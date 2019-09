Paardenkeuring van het KFPS in recordtempo uitverkocht

De leden van het stamboek kregen de afgelopen maanden al de mogelijkheid om kaarten te bestellen en deden dat ook massaal. Voordat de algemene verkoop van start ging, waren er al 10.000 kaarten verkocht. Maandagochtend om negen uur waren er nog 550 kaarten over voor de vrije verkoop. Deze kaarten waren in een uur tijd uitverkocht.

De Paardenkeuring is ieder jaar uitverkocht, maar nog nooit zo vroeg in het seizoen. Er zijn nog wel kaarten over voor de FRIESIAN PROMS, de muziek- en showavond voorafgaand aan de keuring.