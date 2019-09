Stewards in Arriva treinen voortaan met bodycams

Bodycams zijn camera's die voor op de borst vastgemaakt zijn, en die bijvoorbeeld de aanleiding van een vechtpartij kunnen registreren. De camera's staan niet altijd aan, maar kunnen door de stewards worden ingeschakeld als een situatie dreigt te escaleren. Bodycams worden al gebruikt door bijvoorbeeld de politie.

Voor de beelden gelden in Nederland strenge regels voor het opnemen en bewaren. Arriva gaat de treinreizigers via posters informeren over de bodycams. Na de pilotperiode worden de resultaten besproken met de provincies Fryslân en Groningen.