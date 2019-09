FNP wil actie rond de gevaarlijke rotonde Marsum-West

Na de opening van de N398, de Middelseewei, is het op de N383 een stuk drukker geworden. Dit kan leiden tot verkeersopstoppingen en gevaarlijke situaties, ook voor fietsers die hier moeten oversteken. Om dat te verhelpen zou de rotonde moeten worden aangepast, inclusief een fietstunnel. Er was een bedrag van bijna acht ton voor begroot. Maar de nieuwe rotonde ligt er nog steeds niet.

De fractie van de FNP wil nu weten wat de stand van zaken is met de rotonde, en de beloofde verbeteringen. "Er is geld voor begroot", zegt woordvoerder Sijbe Knol. "Maar de schep is nog steeds de grond niet in. Waarom eigenlijk niet? En op welke termijn kunnen wij actie verwachten?"