Durk Hibma zeer plotseling overleden

Toen It Fryske boek in 2010 opging in Tresoar verliet Hibma de stichting. In zijn dorp Kubaard was hij ook actief bij diverse verenigingen voor de dorpsgemeenschap. Volgens Dorpsbelang Kubaard heeft Hibma zich in de twintig jaar dat hij in het dorp woonde, ontwikkeld van nieuwkomer tot een echte Kubaarder.

Icoon van de Slachtemarathon

Ook was Hibma betrokken bij de organisatie van de Slachtemarathon. De organisatie beschrijft Hibma als een groot loper, enthousiast meedenker, handige organisator en een icoon van de Slachtemarathon. Hibma werd een fanatiek wandelaar nadat hij was gestopt als directeur van It Fryske boek. In 2016 liep hij de Slachtemarathon maar liefst twee keer op één dag.

Durk Hibma zou 8 november 70 zijn geworden.