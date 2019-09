Kringloopwinkel Drachten verhuist naar andere kant van de weg

Directeur Jelmer Kooistra is al vanaf zeven uur 's ochtends in de weer om alle spullen die nog in de oude winkel staan, over te brengen naar het nieuwe gebouw. De zwaarste spullen zijn al verhuisd. "We zijn al een paar weken bezig, want je moet de zaken goed voorbereiden. Maar er moet nog wel het een en ander gebeuren. We hebben werk genoeg."

Volop vrijwilligers

Om genoeg vrijwilligers te vinden voor de grootse verhuisdag, deed de kringloopwinkel 'Hart in Friesland' afgelopen weken een oproep. Daar kwamen zo veel reacties op, dat de directeur zelfs nee moest verkopen.

Groter en beter toegankelijk

De kringloopwinkel op het Drachtster industrieterrein groeide de afgelopen jaren uit z'n jasje. Kooistra: "De nieuwe locatie is groter en bovendien beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Ook dat vinden we erg belangrijk."