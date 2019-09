Streep door paardenkoersen Joure: baan is te nat

De tenten zijn al opgebouwd en de visboer heeft z'n kar al klaargezet, maar het is allemaal voor niets. "Dit kost ons geld", zegt De Vries teleurgesteld. "Zondag heeft de NDR de baan nog bekeken en leek er niets aan de hand. Maar maandagochtend kregen we het bericht dat de baan te nat is. Dat is gevaarlijk voor de paarden."

Claim

Klaas de Wrede is voorzitter van de paardenkoersen in Joure. Ook hij had graag gezien dat de koersen door waren gegaan. "We zijn het niet met het NDR-besluit eens als bestuur, maar we kunnen hoog en laag springen: het helpt ons niets. We zijn afhankelijk van de NDR."

De voorzitter had de NDR gevraagd om later op de dag de controle te houden, wanneer het regenwater weer wat weg was, maar de NDR wilde dat beslist niet. De Wrede bezint zich op een claim, om de kosten die reeds zijn gemaakt op de NDR te verhalen.