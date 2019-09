Kraan in Harlingen ernstig beschadigd door harde wind

Nu het licht wordt, is goed te zien dat de kraan bovenin geknakt is. Op dit moment wordt de kraan gedemonteerd. Tichelaar: "We halen de boel naar beneden om te zien wat er precies gebeurd is."

Over de oorzaak wil Tichelaar niet speculeren. "Het is nog niet te zeggen of het door de harde wind komt. Het waait wel vaker hard in Harlingen. Dus wij zijn erg benieuwd, maar weten pas wat de oorzaak is als de boel naar beneden is gehaald."