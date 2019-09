Bauke van der Pol ontmoet koning en koningin: "De nette kleren moeten aan"

Het boek 'India and the Netherlands: past, present, future' is geschreven door de Indiase ambassadeur. Van der Pol heeft zelf ook veel over de Nederlandse geschiedenis in India geschreven en heeft meegewerkt aan het boek. "Ik heb op- en aanmerkingen gegeven op het boek en er zitten ook een paar foto's van mij in het boek."

Bijzondere geschiedenis

Van der Pol komt al meer dan veertig jaar in India. Een land waar Nederland al eeuwen een bijzondere band mee heeft. "De Indiase ambassadeur wil deze bijzondere geschiedenis tussen beide landen in beeld brengen", legt Van der Pol uit.

Bezoek aan Leeuwarden

Daarvoor reisde de ambassadeur ook naar Fryslân om een bezoek te brengen aan het Fries Museum in Leeuwarden, waar een bijzondere fibula (mantelspeld) ligt uit Wijnaldum. Die speld werd in 1953 gevonden en is versierd met goud en rood almandijn uit India.

Nette kleren

Het is de eerste keer dat Van der Pol de koning en koningin zal ontmoeten. "De nette kleren moeten maar aan", lacht hij. Het koninklijk paar zal binnenkort ook een bezoek brengen aan India en dit boek is een goede voorbereiding op die reis, vindt Van der Pol.