UNIS Flyers wint bekerwedstriid tegen Eaters Geleen in allerlaatste secondes

De Friese ploeg kwam twee secondes voor het eind van de eerste periode op achterstand door een doelpunt van Yoren de Smet. In de tweede periode kwamen de Flyers weer op gelijke hoogte door een goal van Trevor Peterson. De Canadees die is overgekomen van het Franse Brest Albatros Hockey maakte hiermee zijn eerste doelpunt in Friese dienst.

Ook in de derde periode ging het gelijk op in Limburg. Met nog één minuut op de klok was de stand 2-2. De Friese ijshockeyers profiteerden zes secondes voor tijd echter van een powerplaysituatie en pakten daarmee de overwinning: 3-2. De winnende treffer kwam op naam van de Slowaak Adam Bezak.