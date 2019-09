Aris verliest seizoensopener met grote cijfers van Heroes Den Bosch

De Leeuwarder ploeg stond voor het eerst onder leiding van de Belgische coach Ferried Naciri. Al na het eerste kwart liepen ze achter de feiten aan (14-23). In het tweede kwart werd de schade nog groter. Heroes Den Bosch kon met een comfortabel verschil van veertien punten aan de thee: 31-45.

Na de rust was Aris verdedigend beter, waardoor het verschil op veertien punten bleef. In het vierde en laatste kwart was de energie echter op bij de mannen van Naciri en konden de Heroes uitlopen tot 60-85.

Lichtpunt Idowu

Bij de Friese basketbalploeg was Samuel Idowu ondanks de nederlaag een lichtpuntje. De Engelsman, die overkwam van Saint Peter's Peacocks uit het Amerikaanse Jersey City, maakte zestien punten. Bij de Brabanders was Elijah Wilson de topscorer.