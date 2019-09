Folkert-Hans wil winnen met 'de taal fan muzyk'

Er zijn in totaal vijftien kanshebbers bij Liet 2019. De komende twee weken is een van die liedjes live bij Omrop Fryslân op de radio te horen. Daarna kan het publiek op de website van Liet de favoriete artiest kiezen. De twee die de meeste stemmen krijgen, komen in de finale.

Zondag was Folkert-Hans Tolsma met Berend Riemersma en Rick Heida te horen in het radioprogramma Snein yn Fryslân.