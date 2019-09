Wereldkampioen Nyck de Vries: "Ik besef het nog niet helemaal"

Een feestje om het kampioenschap te vieren, zat er niet in. De Vries moest de volgende dag alweer rijden. "Ik lag wel op tijd op bed, maar ik heb niet veel geslapen. Dat wilde niet. Maar ik moest vandaag weer fit zijn."

Een dubbelslag werd het niet. In de tweede wedstrijd werd De Vries tweede. Hy startte as achtste, omdat hij de eerste wedstrijd had gewonnen. "Het circuit biedt maar weinig inhaalmogelijkheden. Vooraf denk ik dat we hiervoor zouden hebben getekend."

"Ik kan mezelf niets verwijten"

De Vries is de eerste Nederlander die wereldkampioen wordt in de Formule 2. Daar is hij heel blij mee. "Ik ben er trots op. Dit neemt niemand me meer af."

De Formule 2 wordt gezien als opstapklasse naar de Formule 1. De coureurs die vorig jaar het beste waren in de Formule 2, rijden nu in de Formule 1. Voor De Vries blijft dat een droom. Hij rijdt het komend seizoen in de Formule E.

"Als jonge coureur leef je je hele leven toe naar de Formule 1. De Formule 2 is de op één na hoogt haalbare klasse. Ik kan mezelf niets verwijten."