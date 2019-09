"Kabinet moet eerst goed meten, en dan pas maatregelen nemen"

Een adviescommissie zei eerder deze week dat boerenbedrijven moeten inkrimpen om de stikstofuitstoot te verminderen. Dinsdag willen boeren naar Den Haag om daartegen te protesteren.

Er wordt te veel naar de boeren gewezen, zegt Van Keimpema. "Waarom horen we niets over de grote industrie, zoals Tata Steel of Schiphol, waar van alles mis is? Alles wordt nu op de boeren afgeschoven. Dat kan niet!"

Van Keimpema denkt dat het druk wordt dinsdag, bij de protestactie in Den Haag, maar ze gaat er vanuit dat de strontkarren thuis blijven, zegt ze.