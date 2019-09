Politie zoekt getuigen van geweldsincident in Grou

Rond 04.30 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke ruzie in Grou. Politieagenten werden op straat aangesproken door de 33-jarige man uit Kootstertille. Op aanwijzing van de man werd in een woning een zwaar gewonde man aangetroffen. Het ging om een 44-jarige man uit Leeuwarden. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

De man uit Kootstertille werd aangehouden als verdachte, samen met de 28-jarige vrouw uit Grou. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en de politie is daarom een onderzoek gestart.

De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die in de nacht van zaterdag op zondag iets gezien hebben in de Mr. Pieter Jelles Troelstrawei kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.