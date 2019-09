Ostfriezen bij herdenking Slag bij Warns

De gasten spreken Ostfries en Saterfries. Het Saterfries is een van de meest bedreigde talen ter wereld en ook ons Fries staat onder druk, zo was de boodschap. Ouders moeten het voorbeeld geven aan kinderen. Dan hoeven Nederlandse, Engelse of andere invloeden geen bedreiging te zijn.

Een groep van zo'n 30 Duitse Ostfriezen was een weekend in Fryslân. Ze willen verbinding zoeken met Friezen om hun eigen taal levend te houden. Het Saterfries wordt steeds minder gesproken, er zijn nog zo'n 1.500 mensen die het spreken.