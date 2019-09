Melkwagen klapt op vangrail op A32

Het ongeluk gebeurde net na middernacht. Wat de oorzaak was, is niet bekend, maar de politie sluit niet uit dat de chauffeur last had van vermoeidheid. Eén rijstrook in de richting van Heerenveen werd tijdelijk gesloten.

De melkwagen kwam door het ongeluk zonder verlichting te zitten en werd daarom onder begeleiding van de politie naar zijn bestemming gebracht. De vangrail is dezelfde nacht nog gerepareerd.