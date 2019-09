Massaal in de rij: publiek kan op de foto met bekende Jasper 366

Jasper was de grote publiekstrekker op de jubileumdag de paardensportvereniging Trynwâlden. De vereniging bestaat 50 jaar en vierde dat zaterdag et een dag vol festiviteiten waarbij ze zoveel mogelijk gebruikt maakten van de capaciteiten van de (oud-)leden. Zo was er een dressuurclinic van Willem de Jong en een demonstratie van springruiter Folkert Kelderman. Ook de familie Wijma, de eigenaars van Jasper 366, waren in het verleden lid van PSV Trynwâlden.