Brons voor Tsjakadoea op NK judo

Tsjakadoea kwam zaterdagmiddag uit in de klasse voor judoka's onder 66 kilogram. Dat is een zwaardere klasse dan waar hij normaal zijn wedstrijden in knokt. Dat is de klasse tot 60 kilogram, waarin hij eerder al twee keer Nederlands kampioen werd.

Tsjakadoea heeft het zwaar op weg naar brons

Tsjakadoea was vrijgeloot voor de eerste ronde. Daarom begon zijn toernooi in de kwartfinale. Daarin rekende hij met een waza-ari af met Adil Belkaid. In de halve finale moest de Leeuwarder het opnemen tegen Ennio Mertens. Na 4 minuten was er nog geen winnaar dus kwam er een zogenoemde Golden Score. Die werd gemaakt door Mertens.

Ook de strijd om het brons liep uit op een Golden Score. Pas na 6 minuten en 40 seconden kwam er een beslissing door een waza-ari van Tsjakadoea, die daarmee een medaille mee naar huis mocht nemen.