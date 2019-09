ONS Sneek pakt puntje na een reis van 285 kilometer

ONS en tegenstander Goes waren beide het seizoen niet goed begonnen. De Snekers waren voor de wedstrijd de hekkensluiter van de derde divisie, de ploeg uit Zeeland stond een plekje hoger. Het was ONS dat de eerste klap uitdeelde, toen Sam Crowther een slechte bal in de verdediging van Goes kon onderscheppen. Even later leek het op dezelfde manier nogmaals mis te gaan voor Goes, maar keeper Meulensteen bracht deze keer redding.

Het leek erop dat Sneek de voorsprong naar de rust kon brengen, maar daar dacht Steve Schalkwijk anders over. Hij schoot aan het einde van de eerst helft raakt en zette zo de 1-1 ruststand op het scorebord.

Penalty voor thuisploeg

Tien minuten na rust kwam ONS weer op voorsprong. Sam Crowther werd in het strafschopgebied onderuit gehaald en verzilverde daarna zelf de penalty.