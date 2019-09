Toren Bolsward: "De verbindingen die er moeten zitten waren helemaal weg"

Volgens La Roi was de staat van de toren zeer slecht. "De verbindingen die er normaal moeten zitten waren helemaal weg. Op één na dan. Dat was een bevestiging dat het goed is om de toren er af te halen."

Het was nog wel even spannend, want het waaide zaterdagmiddag behoorlijk. "Het zat tegen de windkracht zes aan, en dus hebben we gewoon doorgezet. Alles was uiteindelijk onder controle. Da machinist was nog niet zenuwachtig, dus dat is goed gegaan."