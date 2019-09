Open dag AZC Sneek trekt bijna 1000 bezoekers

In Fryslân deden de AZC's in Sneek en Balk de deuren open voor belangstellenden. Zo was er in Sneek een cultuurmarkt waar de bewoners vertelden over het land waar ze vandaan komen. Dat deden ze met muziek, dans en andere informatie.

De bedoeling is dat de bewoners van het AZC en omwonenden elkaar beter leren kennen. In Balk kwamen ruim 250 mensen op de open dag af. Het was volgens de medewerkers gezellig druk en mensen waren erg blij. De deuren waren open van 13 tot 16 uur maar in Sneek was het ook na die tijd nog een drukte van belang.

De AZC's in Sint Annaparochie, Burgum en Drachten deden om verschillende redenen niet mee. In het hele land kwamen 11.000 mensen op de open dag van de AZC's af.