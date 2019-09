Buitenpost hard onderuit bij directe concurrent Flevo Boys

Voor Buitenpost was het een belangrijke wedstrijd. Flevo Boys is een directe concurrent en stond voor de wedstrijd maar 1 plaats en 2 punten achter de Blaukes.

Kansen voor Buitenpost

De eerste kans was voor Buitenpost toen Rik Weening na een voorzet net niet bij de bal kon komen. Nadat Buitenpost-keeper Kevin van der Meulen in schot sopte, was het een minuut later wel raak. Timon Rorije zette de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. In de 27e minuut dacht Flevo Boys op 2-0 te komen, maar doelpuntenmaker Strengholt stond buitenspel.

In de laatste minuten voor de rust kwam Buitenpost een aantal keer gevaarlijk voor de goal, maar kon haar kansen niet omzetten in een goal en ging dus met een 1-0 achterstand de kleedkamer in.

Gifbeker

Buitenpost begon de tweede helft met een aantal kansen maar kon die niet verzilveren. Flevo Boys deed dat wel, toen Yumé Ramos bij een hoekschop helemaal vrij stond en makkelijk de 2-0 binnen kon koppen.

De Blaukes hadden het toen nog niet opgegeven, want ze zetten veel druk op Flevo Boys. Maar de thuisploeg was scherp in de counters en nadat het in de 74e minuut al een grote kans kreeg was het in de 78e minuut weer raak. Timon Rorije tekende voor zijn tweede van de middag. Toen was de gifbeker nog niet leeg voor Buitenpost want door een penalty van Ramos werd het ook nog 4-0.

Ranglijst

Door het verlies worden de Blaukes op de ranglijst ingehaald door Flevo Boys. Buitenpost heeft uit vijf wedstrijden vier punten behaald en staat daarmee veertiende in de Hoofdklasse B.