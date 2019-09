Harkemase Boys speelt gelijk tegen Ajax

Opvallend genoeg raakte Harkemase Boys in het eerste halfuur twee spelers kwijt. Dennis van Duinen werd met een blessure vervangen door Bas van Wijnen, terwijl Jari Slort ook niet verder kon en Pier Veldman voor hem in de ploeg kwam. Aan de kant van de Amsterdammers was het Abdulrahman die met een blessure uitviel.

Ajax met tien man

Veel wisselingen in de eerste helft, maar de stand op het scorebord was bij rust gelijk aan de stand bij de aftrap: 0-0. In de tweede helft was de eerste grote kans voor Ajax, maar ondanks chaos in het strafschopgebied van Harkemase Boys ging die bal er niet in.

Met nog twintig minuten te spelen haalde Moiz da Silva de doorgebroken Pier Veldman onderuit. Dat betekende een rode kaart voor de verdediger van Ajax, dat dus met tien man verder moest. Harkemase Boys probeerde daarna alles om de winnende treffer te maken en Berwout Beimers raakte nog de paal, maar winst zat er niet meer in.