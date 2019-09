Podcasts zijn in; maar wat is een podcast eigenlijk?

Wat is een podcast?

"Een podcast is een audiobestand dat op het internet staat. Dat bestand kun je direct luisteren of downloaden. Een podcast kan een radioprogramma zijn, maar ook een documentaire of hoorspel. Iedereen kan een eigen podcast maken. Dat zorgt er ook voor dat er over de meest uiteenlopende onderwerpen podcasts te vinden zijn en dat er uitgebreid gesproken kan worden over onderwerpen. Meer dan bijvoorbeeld op de radio."

Wat kan ik verwachten bij een podcast?

"Dat verschilt een hoop per podcast. De ene podcast kan een nabeschouwing zijn van de sport van de afgelopen week, terwijl een andere podcast een journalistieke documentaire kan zijn. Je kunt zelf uitzoeken wat je interessant vindt en waar je naar wilt luisteren."

"Wat wel heel gebruikelijk is, is dat podcasts in een reeks of serie verschijnen. Zo komt er vaak wekelijks of maandelijks een nieuwe aflevering online."

Hoe kom ik er achter of er een nieuwe aflevering is van mijn favoriete podcast?

"Als je een podcastserie interessant vindt, dan kun je je daarop abonneren. Elke keer dat er een nieuwe aflevering beschikbaar is, wordt deze automatisch op je podcastapp gezet. Je kunt er ook voor kiezen om een melding te ontvangen op je telefoon. Zo blijf je altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen."

Heeft de Omrop ook podcasts?

"Jazeker! Op dit moment hebben we meerdere podcasts online staan. Een paar voorbeelden zijn de PietCast, waarin presentator Wim Brons dieper in het weer duikt met Piet Paulusma en Fit mei Femke, een trainingsprogramma voor beginnende hardlopers."

"Ook bespreken onze sportverslaggevers iedere week de sport van het afgelopen weekend in de SportCast. Daarnaast heeft de Omrop nog veel meer podcasts online staan. Je kunt een overzicht van alle podcasts vinden op omropfryslan.nl/podcast."

En dan als laatste: hoe kan ik een podcast beluisteren?

"Via een podcastapp of Spotify kun je het makkelijkst een podcast beluisteren. Op je telefoon zit standaard een podcastapp. Op Android-telefoons is dit Google Podcasts. Op iPhones is dit Podcasts. De podcastapps zijn gratis en ook het luisteren van een podcast is altijd kosteloos."

"Zodra je in een podcastapp zit, kun je zoeken naar een podcast. Als je bijvoorbeeld 'Omrop Fryslân' in het zoekveld schrijft, krijg je alle podcasts van de Omrop te zien. Klik op een podcast en het luisteren kan beginnen!"