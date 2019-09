Cambuur Sjoernaal: Doelpuntenfestival tegen FC Volendam

SC Cambuur was vrijdagavond even koploper van de eerste divisie, maar door een laat doelpunt van concurrent NAC Breda moeten de Leeuwarders genoegen nemen met de tweede plaats. Zelf behaalde Cambuur een makkelijke overwinning op FC Volendam (0-4). De grote manw as Volendammer Robert Mühren die in het geel-blauw drie goals maakte. Dat en meer in het nieuwe Cambuur Sjoernaal.