Toren Bolswarder stadhuis bijna klaar voor de takelklus

Eerder op de dag werd gezegd dat de klus om een uur of twee zou beginnen, maar dat is met een uur vervroegd. Ondertussen is het lood en beslag eromheen er al af.

"Het gaat dus vlotter dan gedacht. Het bovenste stuk toren is negen meter, as dat eraf is de toren weer stabiel en veilig om in te werken", vertelt burgemeester Jannewietske de Vries.

De toren gaat naar Sneek, waar een bouwbedrijf dit deel opknapt. Bolswarders zijn bezorgd of de toren wel terugkomt. "Ik zal er persoonlijk op toezien dat die in oude glorie terug komt en dat die weer eeuwen mee kan."