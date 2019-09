Open dag bij twee Friese azc's: ontmoeting staat centraal

In Fryslân zijn de asielzoekerscentra van Sneek en Balk 's middags open (13-16 uur) voor iedereen en zijn er ook allerlei activiteiten.

"We verwachten wel een paar honderd mensen verspreid over de locaties, afhankelijk van het weer", vertelt Bennie Schonewille, locatiemanager van het asielzoekerscentrum in Sneek. "We hebben elk jaar een open dag en die wordt vaak druk bezocht. Het is een ontmoeting tussen bewoners en mensen uit de wijk, maar het is ook een gelegenheid voor onze medewerkers om onze werkplek te laten zien aan familie en vrienden. En voor de bewoners doorbreekt het de dagelijkse werkelijkheid. Dus kennismaking is de hoofdzaak, dat we kunnen laten zien wat er op een azc gebeurt."

Naast de informatiestands is er dit jaar ook een cultuurmarkt. "Dat is nieuw dit jaar. Bewoners laten zien uit welk land ze komen, dat doen ze met muziek en dans en informatie."

De azc's in Sint Annaparochie, Burgum en Drachten doen niet mee.