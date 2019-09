Kunstenaars pakken de boel in en vertrekken uit Leeuwarder broedplak Cornelis Trooststraat

Vanaf 1 oktober wordt de huur verhoogd, terwijl er momenteel nog helemaal niets aan het gebouw is gedaan. Het leeglopen van het gebouw kwam naar voren op een emotionele avond van discussieprogramma IepenUp Live eerder deze week.

Kunstenaar Tjeerd Landman wil over twee dagen weg. "Het is nu al zover dat het me niet eens meer om de knikkers gaat, maar om het spel. Er is van alles beloofd, maar niets is duidelijk. De gemeente en de vereniging geven elkaar de schuld. Er komen naheffingen, maar hoe en wat is niet duidelijk. Ik wil weten waar ik aan toe ben."

Vincent Schiphorst is ook bezorgd over de naheffing. . "Dit gebouw is zo lek als een mandje, 60 procent van de warmte vliegt zo weg. Ik wil best extra betalen, maar niet voor service die nu nog niet wordt geleverd. Ik had liever gezien dat de huur trapsgewijs zou worden verhoogd."