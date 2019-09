Harm is Harriët; de relatie met haar vrouw is nu beter dan ooit

Filmmaker

Job Tichelman komt uit Kûbaard en woont nu in Amsterdam waar hij docent is op een ROC. Hij had een plan om een film te maken over een bouwvakker die vrouw wilde worden en zocht naar locaties waar hij kon filmen. Toen hij in Wommels was en over zijn plannen vertelde, hoorde hij het verhaal van Harriët en leerde hij zich kennen.

Hij ontdekte dat het eigenlijk veel leuker zou zijn om Harriët en Siepie te volgen met de camera. "Harriët is een kleurrijk persoon met heel veel humor, zij was een perfecte hoofdpersoon voor mijn film", zegt hij.

Harriët hoefde er niet zo lang over na te denken toen ze de vraag kreeg of Tichelman een film over haar mocht maken. "Als ik maar één persoon over de streep kan halen om ook zijn of haar gevoel te volgen en de transitie in te gaan, dan is mijn doel al bereikt", zo motiveert ze.