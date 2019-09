Toren Bolswarder stadhuis gaat er zaterdagmiddag af, als wind geen spelbreker is

"Om zeven uur zijn ze al begonnen. Er moet eerst van alles worden losgemaakt, het lood, de bekleding en alle pinnen rondom in de houtconstructie. Als dat is gedaan is, dan staat hij los", legt projectleider Sietse la Roi uit. Afgelopen nacht heeft een kraanmachinist de toren bewaakt.

De planning is dat de toren er tussen 14.00 en 16.00 uur wordt afgetakeld. Bewoners van de huizen en mensen in de winkels rechts van de toren moeten er dan uit. "Die mensen hebben we gisteravond al geïnformeerd. We kunnen ze opvangen in De Wijnberg."

Het weer, of meer de wind, kan spelbreker zijn. Er wordt flinke wind voorspeld. "De kraanmachinist heeft meteo-informatie en een windmeter. Als het windkracht zes of zeven is, is het uiteraard niet meer vertrouwd." "Met een toren kun je niet zeilen", vult verslaggever Remco de Vries aan.

Voor mogelijk verwachte drukte zijn verkeersregelaars beschikbaar en mensen van toezicht. "En ik heb het nummer van de politie bij de hand. We willen alle risico uitsluiten. Je weet nooit wat er uitvalt. Het is wel dertig meter hoog uiteraard. We hebben het onder controle, maar we sluiten niets uit."

Het tweede en derde deel van de toren volgt volgende week.