Museum Heerenveen zoekt spullen van en verhalen over Domela

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat 'Us Ferlosser' (1846-1919) overleed en dat wordt in dit jaar met vele activiteiten herdacht.

"Domela was dominee, socialist, anarchist, maar ook inspirator, hij leerde arbeiders voor zichzelf opkomen, zette zich in voor onderwijs en vrouwenrechten. Hij was zijn tijd ver vooruit", legt Linda Palil-Trip, directeur van Museum Heerenveen uit.

Oral history

"Hij heeft voor veel mensen veel betekend. De kans dat er nog mensen zijn die hem hebben gekend, is natuurlijk heel klein na honderd jaar, maar misschien zijn er wel mensen die spullen hebben gekregen van hun ouders of grootouders of die verhalen kennen die altijd werden verteld. Deze zogenoemde 'oral history', mondeling overgeleverde geschiedenis, willen we vastleggen. Daar zijn we naar op zoek."

Ze roept vooral de mensen op te komen die denken dat hun spullen of verhaal vast al bekend is. "Juist als mensen denken dat het niet bijzonder is, of dat boek hebben ze vast al, kom dan toch langs. We zijn benieuwd naar het verhaal."

Mensen kunnen tussen 11.00 en 16.00 uur bij het museum komen. "Er zitten specialisten en historici klaar en kenners die spullen op waarde kunnen schatten. Maar ook materiaal of verhalen over andere socialisten uit die tijd is welkom. Het moet een feestje worden vandaag."