Volleybalsters van Oranje verliezen voor vijfde keer op World Cup in Japan

De setstanden waren 23-25, 22-25, 27-25, 25-18, 4-15.

Nederland, met de Friese Marrit Jasper, kwam op een 2-0 achterstand in sets, maar vocht zich terug in de wedstrijd met setwinst in de derde en vierde set. In de vijfde set ging het mis. Het werd 4-15.

Oranje komt nog een keer in actie op de World Cup. Zondag staat gastland Japan op het programma.