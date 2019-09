Mühren na drie goals: "Doe vanavond een rondje om de tafel met mijn vrouw"

Na de wedstrijd stond trainer Henk de Jong zeer tevreden op het veld in Volendam. "Als je ziet wat voor start wij hebben gehad in de competitie, en waar we nu staan. Dat is echt heel mooi voor de club. Alles leeft. Dat is heel mooi", vertelt De Jong.

Over zijn topschutter Robert Mühren is De Jong duidelijk: "Hij is de laatste tijd in bloedvorm. Als hij goed speelt, is hij ook bijna niet te verdedigen."

Hulshoff: "Te jongensachtig gevoetbald"

Waar iedereen bij Cambuur uitzinnig was na de overwinning, was dat bij Volendam wel anders. Sipke Hulshoff, die jarenlang bij de Leeuwarders werkte, hield een flinke kater over aan de nederlaag.

"Het begin was voor ons, maar daarna was Cambuur veel beter. Na de 0-2 en de rode kaart was het een gelopen wedstrijd. Tot de pauze probeerden we het nog wel, maar met de 0-3 was het klaar. Te jongensachtig gevoetbald vandaag. We hebben een jonge ploeg. Hier ligt voor ons nog een uitdaging. Ik ga met een kater het weekend in."