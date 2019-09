Drachtster Boys verliest bij Team Alkmaar

Drachtster Boys begon niet al te goed aan de wedstrijd en moest de kansen aan Alkmaar laten. Na twaalf minuten scoorde Inge Woldhuis de 1-0 voor de Alkmaarders. De teams kwamen daarna meer in evenwicht, maar Drachtster Boys kon dat niet omzetten in een goal en ging daarom met een 1-0 achterstand de rust in.

Snelle goals

In de tweede helft ging het snel. Binnen een minuut maakte Rona Mosterd de 2-0. Vanaf de aftrap werd het ook meteen 3-0 door opnieuw Inge Woldhuis. Tien minuten voor tijd kwam Drachtster Boys toch nog tot scoren. Jessie Prijs schoot een hoekschop van Esther van Toledo binnen.

De Drachtsters kregen daarna nog wel een aantal kansen, maar het was niet genoeg voor een aansluitingstreffer. Een paar minuten voor tijd werd het 4-1 door een goal van Nathalia Santibañez Vargas. In de laatste minuut schoot Jessie Prijs de 4-2 nog binnen.