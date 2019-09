Uitblinker Mühren bezorgt Cambuur ruime winst tegen FC Volendam

Al in de veertiende minuut had Cambuur de eerste goal te pakken. Jamie Jacobs schoot de bal in de hoek en passeerde daarme keeper Bakker. Vijf minuten later verdubbelden de Leeuwarders de score. Na een overtreding op Kallon kon de scheidsrechter niet anders dan een penalty geven. Die werd door Robert Mühren verzilverd.

Tweede penalty

Aan het eind van de eerste helft kreeg Cambuur de tweede strafschop van de wedstrijd. Weer ging Mühren, voorheen speler van FC Volendam, achter de bal staan. Keeper Bakker liet zich echter niet nog eens passeren en stopte de strafschop. In de extra tijd voor rust scoorde Mühren wel. Na een mooie solo schoot hij de bal tegen het net en dat betekende de 0-3 voor Cambuur.