Vrouwen Heerenveen geven voorsprong weg en spelen gelijk tegen hekkensluiter PEC

Al na zeven minuten kwamen de Friezen op voorsprong. Suzanne Admiraal speelde haar directe tegenstander uit en schoot van de rand van het strafschopgebied binnen. Tien minuten later kreeg PEC een grote kans, maar de bal ging net langs de paal. Meteen daarna kon Laura Strik op de andere kant wel scoren door een voorzet binnen te tikken.

Net voor rust zorgde Suzanne Admiraal ook nog voor de 3-0. Een voorzet van Van de Ven werd doorgekopt, waarna Admiraal de bal hard binnen schoot.

Verspeelde voorsprong

In de tweede helft kwam PEC Zwolle zomaar terug in de wedstrijd. In de 64e minuut verzilverde Nikita Tromp een strafschop. Drie minuten later scoorde Dominique Bruinenberg met een afstandsschot de 2-3.

Tien minuten later kreeg PEC opnieuw een penalty, die door Nikita Tromp werd benut. Daarmee zette zij de eindstand op 3-3.