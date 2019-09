Noppert houdt EK-kansen in leven met winst in Gibraltar

De Engelsman miste in die beslissend elfde leg een dart op de bullseye. Noppert kon de partij daarna via tops in zijn voordeel afsluiten.

Nog altijd kans op EK

De winst in de eerste ronde in Gibraltar is een belangrijke voor Danny Noppert. Deze laatste European Tour van het seizoen is de laatste kans voor de Jouster om zich alsnog voor het EK, dat eind oktober in Duitsland wordt gehouden, te plaatsen. Daarvoor heeft hij waarschijnlijk een kwartfinale nodig in Gibraltar.

Zaterdag speelt Noppert aan het eind van de middag zijn partij in de tweede ronde. Tegenstander daarin is Michael Smith, de nummer vijf van de wereld.