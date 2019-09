Gemeente en Warnzers strijden bij Raad van State over tracé rondweg

De gemeenteraad heeft in het bestemmingsplan Buitengebied een gewijzigd tracé vastgelegd. Bij de rechtszaak in Den Haag bleek echter dat het niet duidelijk is waarom Súdwest-Fryslân het tracé breder gemaakt heeft. In het plan staat in ieder geval geen onderbouwing. De woordvoerder van de gemeente zegt dat het om een ambtelijke wijziging gaat, die nodig is voor flexibiliteit bij de aanleg.

Aangespannen door inwoners

De Raad van State vond dat een karige onderbouwing. Henk de Jong en Lolke Veenstra, inwoners van Warns, hebben de rechtszaak aangespannen. Zij vinden dat het tracé de prullenbak in moet. Door de wijziging kan de rondweg namelijk zo'n 30 meter dichter bij de huizen komen te liggen. Voor De Jong betekent dit dat de weg dan niet op 60 maar op 30 meter van zijn woning kan liggen.

Volgens De Jong en Veenstra is de helft van het dorp tegen het plan. De uitspraak is over enkele weken.