Jens Odgaard: "De trainer neemt mij in bescherming"

Dezelfde elf spelers die tegen FC Utrecht begonnen zullen zaterdag weer in de basis starten. Ook Jens Odgaard, die afgelopen zondag voor de tweede keer een penalty mistte. Niet dat het missen van die penalty meteen reden is om hem er af te halen.

"Goals ontbreken nog"

Jansen is verder heel positief over het spel van de spits. "Alleen die goals, die ontbreken nog. Of te weinig in ieder geval." Odgaard mistte op een 1-1 stand een penalty en werd drie minuten later gewisseld. Daarna wilde hij niet met de pers praten, maar nu wel.

Je mistte vorige week de penalty en drie minuten later volgde de wissel. Hoe ben je daar mee omgegaan?

"Ik heb geprobeerd het zo snel mogelijk te vergeten. Want het is niet het beste gevoel als je een penalty mist. En ook nog een belangrijke."

Drie minuten later kwam die wissel, hoe was dat voor je?

"De trainer vertelde mij dat het ook al de bedoeling was. Dat het niks met de goal te maken had. Dus ik ben verder niet boos of zoiets."

Na de wedstrijd werd je trainer een beetje emotioneel toen ze het over je hadden. Heb je dat moment gezien?

"Nee, hij heeft het me wel verteld. Ik moet het nog even terugkijken."

Wat doet het met je dat Jansen emotioneel wordt?

"We kunnen goed met elkaar opschieten. Hij probeert mij ook te beschermen. Ik ben blij dat hij zo is."

Was het een zware week?

"Ja, natuurlijk. Maar je moet ook naar de volgende wedstrijd kijken. Dat is het beste wat je kan doen."

Je hebt nu in zeven wedstrijden twee keer gescoord. Hoe wil je dat verbeteren?

"Gewoon zo doorgaan."

Voel je het vertrouwen van de trainer en de supporters?

"Jazeker. Dat merk ik wel. Dat doet me goed."