Al jaren een bromtoon in en om het huis: "Je wordt aan je lot overgelaten"

Heb jij last van lage bromtonen?

Dan ben je niet de enige. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt namelijk dat ongeveer tien procent van de Nederlanders weleens een laagfrequent geluid hoort.

Omrop Fryslân wil, in samenwerking met de andere regionale omroepen en de NOS, graag weten waar in onze provincie mensen last hebben van dit laagfrequente geluid. Op welke locatie hoor je de bromtonen, en wat zijn de klachten? Ben jij iemand die last heeft van dit lage geluid? Vul dan onze enquête in en help ons om het probleem in kaart te brengen.