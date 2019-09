"We hadden een ideale oplossing gevonden en nu wordt het weer verboden"

Breeuwsma hoopt dat er nog wel iets tegen het verbod kan worden gedaan. "Ik hoop dat Horeca Nederland nog iets kan doen. Dat is de grootste club. Zij moeten hun best doen om er voor de ondernemers nog iets uit te halen."

De caféhouder uit Aldtsjerk voorspelt nu dat de rokers op straat komen te staan. "We hebben hier ook wel eens muziekavonden", zegt Breeuwsma. "Als er dan dertig of veertig mensen buiten staan, is dat voor de buren ook niet mooi. Dan moeten we buiten een plekje maken. Maar ik vind het asociaal dat ik die mensen naar buiten moet sturen."