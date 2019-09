Raad van State: geen bezwaren, dus bouw Cambuurstadion kan doorgaan

De Raad van State houdt nog een extra week aan als reserve, om definitief te zeggen of er wel of geen beroep is ingediend. Als volgende week blijkt dat er inderdaad geen beroep is ingediend, dan is het bestemmingsplan definitief. De gemeente Leeuwarden en Stadion Ontwikkeling Cambuur kunnen dan ook verder met de voorbereiding op het nieuwe stadion.

De gemeente informeert binnenkort de raad, de werkgroep en belanghebbenden over de verdere planning van het project.